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На Донбассе появилась информация о возможном военном наступлении Киева
Источник материала: ОНТ
На Донбассе появились данные о возможном военном наступлении Киева.
Сообщается, что техника готовится к боевому применению. К линии соприкосновения стянули реактивные установки разминирования. Передовые подразделения и штурмовые группы усилили инженерными средствами, с помощью которых проделывают проходы в минных полях. В район Авдеевки прибыли военнослужащие, которых готовили инструкторы из Великобритании. Их могут использовать в качестве провокаторов. И это еще не все.
Параллельно этому Госдепартамент США распорядился экстренно эвакуировать из Киева американских дипломатов и их семьи. А своим гражданам порекомендовал покинуть Украину и Россию. Аналогичные заявления последовали и от Великобритании. К тому же страны НАТО все это время свозили в Украину тяжелое вооружение. Все это может свидетельствовать о подготовке к боевым действиям именно наступательного характера.
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На Донбассе появились данные о возможном военном наступлении Киева. Сообщается, что техника готовится к боевому применению. К линии соприкосновения стянули...
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