Названы мобильные приложения, которые следят за людьми

Источник материала: ОНТ

Менеджер по развитию бизнеса Анна Михайлова рассказала агентству «Прайм», какие приложения на смартфонах собирают о людях сведения.

Эксперт отметила, что многие приложения добавляют к себе рекламные трекеры от поисковиков как для нужд программ, так и для продажи информации.

По ее словам, трекеры не опасны опасности для владельцев смартфонов, так как данные в них обезличены. Однако следует помнить, что передача GPS-данных и сведений телефонов позволяет следить за пользователями. Эксперт подчеркнула, что наибольшую угрозу для владельцев смартфонов несет «сталкерское» ПО. Подобные приложения отслеживают геолокацию человека и делают скриншоты.

Фото: pexels





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