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Названы мобильные приложения, которые следят за людьми
Источник материала: ОНТ
Менеджер по развитию бизнеса Анна Михайлова
Эксперт отметила, что многие приложения добавляют к себе рекламные трекеры от поисковиков как для нужд программ, так и для продажи информации.
По ее словам, трекеры не опасны опасности для владельцев смартфонов, так как данные в них обезличены. Однако следует помнить, что передача GPS-данных и сведений телефонов позволяет следить за пользователями. Эксперт подчеркнула, что наибольшую угрозу для владельцев смартфонов несет «сталкерское» ПО. Подобные приложения отслеживают геолокацию человека и делают скриншоты.
Фото: pexels
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Менеджер по развитию бизнеса Анна Михайлова рассказала агентству «Прайм», какие приложения на смартфонах собирают о людях сведения. Эксперт отметила, что многие...
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