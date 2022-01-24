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Загорание мусора привело к задымлению в магазине на улице Немига в Минске
Источник материала: ОНТ
Спасатели провели проверку после задымления магазина в Минске на улице Немига. Об этом в Twitter
Сообщается, что работниками МЧС было обнаружено загорание мусора в подвале. Огонь был потушен в 11:55.
В результате инцидента никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.
Фото: скриншот видео twitter / 112MINSK
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Спасатели провели проверку после задымления магазина в Минске на улице Немига. Об этом в Twitter информирует официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко....
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