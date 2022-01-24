Жестокая статистика: 69% ИТ-проектов проваливаются или не достигают цели. И вот почему

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник: twitter.com

«Мы наблюдаем устойчивый тренд»



— В последние годы все более четко прослеживается тенденция повышенного интереса бизнеса к цифровизации процессов с использованием новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Внедрение инноваций на предприятиях стало неотъемлемой частью широкого спектра технологических, культурных и организационных преобразований бизнеса, которые приводят к повышению эффективности и конкурентоспособности.

При этом «классическая» автоматизация деятельности тесно связана как с внедрением типовых интеграционных платформ, так и коробочных решений.

Мы наблюдаем устойчвый тренд на рынке. И спрос на ИКТ-технологии со стороны бизнеса будет возрастать.

Так, по данным информационного агентства International Data Corporation (IDC) в мире отмечается ежегодный рост расходов на информационно- коммуникационные технологии. Также прогнозируется устойчивый прирост расходов на новые технологии цифровизации процессов и автоматизации деятельности предприятий.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ИКТ 2018-2023







Источник: информационное агентство IDC к картинке

Одновременно отмечается и рост расходов на традиционные аппаратные средства, программное обеспечение и услуги, который происходит в основном за счет развития таких новых технологий как:



облачные вычисления;

мобильный интернет;

искусственный интеллект;

виртуальная реальность;

блокчейн;

управление большими данными;

автоматизация потока работ;

программная роботизация и другие.

При этом, с одной стороны, возможности современных технологий позволяют по-новому выстроить и автоматизировать процессы даже в высокотехнологичных отраслях экономики. С другой стороны, сложность и отсутствие наработанного опыта делают каждую попытку внедрения новых технологий практически уникальной, а значит, очень рискованной и затратной.

Вкладывая ежегодно значительные средства в развитие информационных технологий, предприятия часто сталкиваются с проблемой эффективности реализации проектов по автоматизации. А если речь идет о внедрении инноваций — то практически всегда.

Согласно мировой статистике (по данным компании Standish Group, отчет CHAOS Report) доля успешных ИT-проектов составляет в среднем 31%. Когда речь идет об успешных проектах, имеется ввиду, что все цели проекта достигнуты в рамках планового срока и бюджета проекта. Следовательно, остальные 69% – это либо неуспешные ИТ-проекты (проблемные), либо проваленные.

«Неэффективная мотивация команды и не только»: причины провала ИТ-проектов

Почему же такое количество ИТ-проектов в той или иной степени не приводят к желаемой цели? Основываясь на опыте реализованных проектов, которым делятся различные ИТ-компании в своих публикациях, можно выделить несколько ключевых причин:

Некачественно проведенное предпроектное обследование, что приводит к неправильной оценке сроков и бюджетов проекта; Приурочивание срока реализации проекта к датам определенных значимых событий тоже, как правило, приводит к недооценке ресурсов проекта; Неэффективное управление границами проекта, когда, например, не регламентирован процесс управления изменениями; Неэффективная мотивация команды. На наш взгляд – одна из наиболее распространенных причин. Например, дополнительное премирование за успешную реализацию проекта очень часто не является доминирующим фактором для исполнителей. Этим фактором с большей вероятностью может быть карьерный рост, получение новых знаний, профессиональный рост. Руководителю, формирующему команду проекта, важно изначально правильно понимать ожидания исполнителей, связанные с успехом проекта; Неправильный выбор платформы / коробочного решения для автоматизации. Например, часто в качестве инструментов автоматизации выбираются программные продукты, которые просто понравились руководителю предприятия на презентации, или модные тренды, или желание быть первым в отрасли по внедрению той или иной платформы автоматизации. Попытки заказчика сэкономить на бюджете. Часто в таком случае необходимость анализа и предварительных преобразований автоматизируемых процессов — недооценена. В результате в компании автоматизируются не оптимальные процессы с дублирующими функциями подразделений-участников, избыточными функциями, организационными и информационными разрывами, нераспределенной ответственностью или, наоборот, размытой ответственностью за промежуточные результаты.

Вывод здесь может быть только один: сначала оптимизация — потом автоматизация. Нельзя автоматизировать не оптимизированные процессы.

Ошибочное применение функционального подхода к автоматизации при помощи платформ CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), SCM (Supply Chain Management), ECM (Enterprise Content Management), BPM (Business Process Management) и др.







Андрей Илюкевич. Фото предоставлено автором

Как провести автоматизацию и на завалить проект?

Четко осознавая необходимость автоматизации, важно определить основные критерии выбора процессов, которым она требуется. Такими критериями могут быть:

«разветвленность» процессов с множеством триггеров и условий их реализации;

с множеством триггеров и условий их реализации; частая повторяемость процессов, большое количество ручных операций;

большое число участников процессов (людей и систем, часто не интегрированных между собой);

процессов (людей и систем, часто не интегрированных между собой); необходимость обеспечить непрерывный сквозной обмен данными и документами между участниками процессов;

потребность (владельцев процессов, руководства предприятия) правильно организовать и оценивать взаимодействие участников процессов, достижение целей и результатов процессов;

повышенная «склонность» процессов к изменениям , их вариативность;

, их вариативность; значительный рост затрат на исполнение процессов в течении ограниченного периода времени;

критичность расчета ключевых показателей эффективности (KPI) и их контроля;

сложность оценки KPI процессов на текущий момент (проблема собрать необходимые данные для оценки качества исполнения процесса, его временных характеристик, контроля исполнения требований нормативных актов и законодательства).

Если процесс соответствует сразу нескольким из этих критериев, создавать по каждому из них отдельную функциональную автоматизированную систему экономически нецелесообразно (слишком долго и дорого) — использовать платформы автоматизации, такие как, например, BPM, гораздо быстрее и дешевле. Но в этом случае при проведении предпроектного обследования необходимо тщательно подходить к определению границ автоматизации и оптимизации процессов.

Это позволит избежать рисков «взваливания» на внедренную BPM-систему неограниченной автоматизации всех связанных с автоматизированными процессами бизнес-функций.

Во взаимодействии с ИТ-компанией бизнесу изначально необходимо определиться с требованиями к внедряемой BPM-системе.

Нужно максимально конкретизировать их относительно уровня зрелости процессного управления на предприятии. Очень важно учесть способность постепенного развития как самой BPM-системы, так и платформы, на которой она будет создана.







Фото носит иллюстративный характер. Источник: kickidler.com

«Это станет стратегическим трендом автоматизации»

Следует упомянуть еще об одной быстро развивающейся «не классической» технологии автоматизации – программной роботизации процессов (RPA). Аналитики известных информационных агентств (IDC, Gartner) отмечают динамично растущий интерес предприятий к автоматизации процессов, который стимулирует спрос на программное обеспечение для их роботизации.

Согласно исследований Gartner это самый быстрорастущий сегмент программного обеспечения из всех, которые отслеживает аналитическая компания, с ежегодным ростом на уровне 63%. По прогнозам Gartner, ожидается, что глобальные расходы на внедрение RPA в 2023 году достигнут $ 12 млрд – по сравнению с $ 5 млрд. в 2019 году.

Интересно, что рынок RPA до 2019 года развивался вокруг предприятий крупного бизнеса, но сейчас он растет за счет малого и среднего бизнеса и этот тренд будет сохраняться.

В заключение следует отметить, что по прогнозам аналитиков, гиперавтоматизация, способная объединить различные технологии автоматизации для достижения истинных сквозных автоматизированных решений, станет в течении ближайших нескольких лет стратегическим технологическим трендом в автоматизации деятельности предприятий.

К технологиям, которые могут быть объединены для достижения синергетического эффекта автоматизации для бизнеса можно отнести:

Средства RPA;

Компьютерное зрение (Optical Character Recognition, OCR)

Машинное обучение (machine learning, ML);

Системы управления бизнес-процессами;

Облачные сервисные платформы для интеграции решений автоматизации (Integration Platform as a Service, iPaaS);

Интеллектуальные системы принятия решений и т.п.