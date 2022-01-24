В Минске с крупной партией задержана закладчица психотропов

Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД Минска задержали 24-летнюю минчанку, имевшую при себе около 150 г особо опасного психотропного вещества мефедрон, предназначавшегося для дальнейшего распространения через тайники-закладки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Известно, что вечером минчанка в секретном чате получила координаты места, где находилась крупная партия психотропа, однако длительное время не могла отыскать закладку в замерзшем тайнике. Спустя несколько часов она все же обнаружила сверток, в котором находились 25 расфасованных доз наркотика", - рассказали в ГУВД.

Женщина пояснила, что ранее сама употребляла наркотики вместе с подругой, однако в последнее время пыталась отказаться от употребления, так как почувствовала зависимость и ухудшение самочувствия. На интернет-магазин по продаже наркотиков минчанка проработала всего 2 месяца.

Следователями возбуждено уголовное дело.-0-