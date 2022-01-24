Житель Ошмян перевел мошенникам взятые в кредит деньги

Источник материала: БелТА

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Ошмян доверился интернет-мошенникам и перевел им взятые в кредит Br2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

От действий мошенников пострадал 58-летний мужчина. Ему в мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником органов внутренних дел. Собеседник пояснил, что помощь мужчины необходима для выявления мошенников из банковской системы. Для этого пенсионера попросили оформить пару кредитов, а затем все деньги перевести на указанный счет. Мужчину попросили никому не сообщать цель кредитования. Он взял два кредита на сумму чуть более Br2 тыс. и все деньги перевел мошенникам.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в милицию. Сейчас личность злоумышленника устанавливается. Известно, что звонил он с зарубежного номера.-0-