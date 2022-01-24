В итоге всем придется перейти на ОСН? Белорусский бизнес ищет, как сохранить налоговые льготы после изменений в НК

Источник материала: ProBusiness

В 2022 году многие ИП не смогут больше использовать упрощенную систему налогообложения . А летом нас ждет еще одно потрясение: с 1 июля Wildberries и другие иностранные маркетплейсы должны будут платить дополнительные 20% НДС — уже белорусским налоговикам. Налоговый консультант, соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова рассказала на встрече Клуба Про бизнес , на ком, помимо российских маркетплейсов, скажутся эти нововведения, а также ответила на вопросы , которые волнуют бизнес из-за изменений в законодательстве.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры расскрывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2022 году — МТБанк .



Вера Солянкова

Налоговый консультант, соучредитель бухгалтерской компании Директ Актив

К то пока еще сможет работать по упрощенной системе?

Напомним, что перед Новым годом был подписан закон «Об изменении законов по вопросам налогообложения» , вносящий изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь. C 1 января 2022 года многие, ранее пользовавшиеся упрощенной системой налогообложения, больше не вправе ее применять.

В 2022 году не вправе применять УСН организации и ИП, сдающие в аренду, лизинг и предоставляющие в иное возмездное/безвозмездное пользование капитальные строения, здания, сооружения, не находящееся у них на праве собственности.

С этого года в число не имеющих право применять УСН добавлены организации, реорганизованые путем присоединения к ним иной организации, если:

реорганизованы путем присоединения к ним иной организации, если присоединенный субъект применял УСН и в году, на который приходится дата присоединения, превысил критерий валовой выручки для применения УСН;

либо по итогам года, предшествующего году присоединения, валовая выручка превысила критерий для применения УСН без НДС.

В случае утраты права на УСН в течение года с месяца иного, чем январь, организация в следующем году также не сможет применять УСН. Следовательно, если реорганизованная организация прекратит применять УСН с февраля 22 022 года, то претендовать на УСН с 2023 года она не вправе. Такое право у нее появится только с 2024 года.

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Иллюстрация предоставлена экспертом

ИП: кому удастся сохранить УСН?

С 2022 года ИП могут применять УСН только в случае осуществления оптовой и розничной торговли, реализации имущественных прав и работ.

Работы выполняются ради достижения результата и имеют материально-вещественную форму.

К ним относят: строительство зданий, специально-строительные работы, но не ремонт предметов личного пользования, бытовых изделий. К примеру, ремонт ноутбука мы не можем отнести к работам.

Туристическая деятельность, деятельность в сфере здравоохранения, услуги сухопутного транспорта, деятельность в области компьютерного программирования — здесь мы говорим о коде ОКЭД 62 010. То есть реклама в сети Интернет, восстановление компьютеров после сбоя, настройка ПК, услуги по установке ПО — это все мы не относим к деятельности компьютерного программирования, а значит, УСН применять нельзя.

Если вы совмещаете виды деятельности: оказываете рекламные услуги и разрабатываете ПО, то УСН применять вам также нельзя.

Но есть исключения, а именно:

при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь;

на территорию Республики Беларусь; при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь;

товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь; по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, возникающим у доверительного управляющего в связи с доверительным управлением имуществом по договору доверительного управления имуществом в интересах вверителя (выгодоприобретателя) (п. 2 ст. 326 НК-2022);

товаров (работ, услуг), имущественных прав, возникающим у доверительного управляющего в связи с доверительным управлением имуществом по договору доверительного управления имуществом в интересах вверителя (выгодоприобретателя) (п. 2 ст. 326 НК-2022); при излишнем предъявлении суммы НДС в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах в соответствии с подп. 7.1 ст. 129 НК-2022 (подп. 8.1.2 ст. 129 НК-2022).

Напомним, что в этих случаях НДС уплачивался и ранее, в т.ч. при применении УСН без НДС.



Вера Солянкова. Фото из личного архива эксперта.

Сколько будет ставок?

Увеличилась ставка налогообложения при УСН. С 2022 года можно говорить про две ставки: 6% от валовой выручки и 16% в отношении безвозмездно полученных объектов (последняя — с прошлого года).

Для ИП ставка 16% распространяется на полученные вознаграждения от коммерческих и некоммерческих организаций, руководителями, участниками, собственниками которых являются сами эти ИП, а также лица, состоящие в отношениях близкого родства.

Если вы получаете вознаграждение за работы от компании, руководителем которой, к примеру, является ваша супруга, то ставка будет 16%.

Исчезла возможность применения УСН с уплатой НДС для организаций и ИП. Но есть исключения: если вы ввозите товары на территорию РБ, приобретаете товары и услуги, имущественные права у иностранных организаций, которые не зарегистрированы в РБ как постоянное представительство и не осуществляют учет в налоговых органах РБ.



Фото: pexels.com

Но перейти на УСН еще возможно?

Да, но при соблюдении всех условий. Для организаций критерии перехода на УСН уменьшены.

Численность работников должна составлять за первые 9 месяцев работы не более 50 человек, валовая выручка с нарастающим итогом за эти 9 месяцев - не более 1 612 500 бел. рублей.

Нужно отметить, что для перехода на УСН с 1 января 2022 года организация в 2021 году также должна была соблюдать значения этих критериев.

Право на УСН будут утрачивать организации с месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором численность в среднем превысила 50 человек, выручка превысила с нарастающим итогом 2 150 000 бел. рублей (примерно $ 835 тысяч). Причем в случае превышения этих значений по итогам 2021 года организация в 2022 году также не сможет применять УСН.

Для ИП увеличены значения критериев для перехода на УСН и применения этой системы. Для перехода валовая выручка должна составлять не более 375 000 бел. рублей (примерно $ 145,7 тысячи).

Для применения УСН в 2022 году ИП критерием является выручка в 500 000 бел. рублей (примерно $ 194 тысячи).

ИП, оказывающие услуги, которых нет в перечне, могут уплачивать налоги по другим системам.

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Иллюстрация предоставлена экспертом

Какие варианты развития событий остались?

На выбор 4 варианта:

Перейти на общую систему налогообложения (ОСН) и платить подоходный налог 16%. Это разница между доходами и расходами, но при отсутствии расходов вы вправе определить свои расходы в 20% от выручки. Итого ставка составит 12,8%. Просто указываете 20% от выручки в расход, если у вас как таковых подтвержденных расходов нет. Зарегистрировать юрлицо с любой формой собственности, чтобы остаться на УСН, но при снятии дивидендов нужно будет уплатить подоходный налог 13%. Перейти в ряды самозанятых и платить налог с профессионального дохода, который действует с 2023 года. При этом плательщиками налога на профдоход признаются физлица. Ставка установлена в 10% в отношении доходов, полученных от реализации, 20% — в том случае, если вы превысили 60 000 бел. рублей в год, полученных от белорусских организаций и ИП. То есть если вы получаете это вознаграждение от иностранных организаций либо от физлиц, то применять ставку в 20% не нужно, даже если превысили 60 000 белорусских рублей в год. Также есть бонус в 2000 бел. рублей — это такая единоразовая льгота. Налоговая самостоятельно ее применит. От вас требуется только установить мобильное приложение от МНС и проинформировать налоговый орган о том, что вы применяете эту систему. Перейти на единый налог. В этом случае ИП нужно предоставить декларации по единому налогу до момента осуществления деятельности. С этого года ставка единого налога увеличена: на разные виды деятельности от 2 до 4 раз. К примеру, за парикмахерские услуги в 2021 году в месяц ставка составляла 135 бел. рублей, в этом году — 540 бел. рублей; медицинские, стоматологические услуги составляли в прошлом году 208 бел. рублей, в этом — 832 бел. рубля. Разница существенная.

Единый налог доступен всем?

С января 2022 года сокращены сферы применения единого налога. Исключены такие виды деятельности ИП, как:

осуществление услуг общественного питания;

реализация дополнительных жилищно-коммунальных услуг;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

розничная торговля автомобильными средствами.

И очень важный момент: исключена дистанционная торговля товарами, отнесенными к группе товаров, указанных в подпункте 1.2 статьи 337, то есть торговля посредством сети Интернет. Указанный подпункт включает в себя и продукты питания, и непродовольственные товары (косметика, электротовары).

Если вы продавали ваши товары через интернет, то единый налог применять больше не сможете.

В опубликованном законе не содержится норм об отмене единого налога с 2023 года, хотя изначально проект это предусматривал.



Фото: pexels.com

Нынешним годом изменения не ограничатся?

С 2023 года не смогут применять упрощенный налог все ИП и нотариусы. Организации будут работать по кассовому принципу. Что это значит?

Если вы получаете денежные средства, кроме займов на ваш расчетный счет, то со всех средств уплачиваете «упрощенку» 6% либо переходите на общую систему.

Одновременно для субъектов, получающих «чужие» денежные средства, представляется право продолжить применение УСН в случае принятия ими решения признавать все поступающие суммы иными внереализационными доходами и включать их в налоговую базу налога при УСН. Это решение должно быть отражено в учетной политике организации.

Wildberries, OZON и другие : двойного налогообложения не избежать?

Налоговый кодекс дополнился новой статьей 141.1 «Особенности исчисления и уплаты НДС иностранными организациями и ИП при электронной дистанционной продаже товаров». Теперь иностранные организации и ИП при дистанционной продаже, местом которой признается Республика Беларусь, а конечный потребитель-покупатель находится в РБ, должны стать тут на учет, исчислять и уплачивать НДС, предоставлять налоговую декларацию.

Что мы понимаем под дистанционной торговлей? Если коротко, то это продажа товаров через интернет.

Законопроект уже вступил в силу. Данная мера начнет действовать с 1 июля этого года. И это на самом деле проблема.

Российские маркетплейсы выплачивают у себя в стране 20%-ный НДС по продажам, а по нашему законодательству должны будут платить и в Беларуси эти 20%.

Как уйти от подобного двойного налогообложения? Пока неизвестно, потому что Россия не идет навстречу и не вводит нулевую ставку, считая, что это не совсем экспорт. Но и отсрочки пока нет.

А как же принятая унификация налогового законодательства?

Это беспрецедентный случай. Пока все в шоке и гадают, что будет с июля.

Ведь кто заплатит за эти дополнительные 20%? Конечный потребитель.

Более того, не понятно, будет ли Wildberries как-то перестраивать свою работу. Если белорусский поставщик будет реализовывать свои товары на территории Российской Федерации, либо белорусский поставщик будет реализовывать эти же товары на территории РБ, кто будет плательщиком этого НДС и где? Да, возникает двойное налогообложение, и как уйти от этого, пока неизвестно.



Фото: pexels.com

Какой налог от деятельности будет у появляющихся сейчас в Беларуси пунктов выдачи OZON и Wildberries?

Пока непонятно. Wildberries озвучивает, что в связи с нововведениями собирается менять систему, касающуюся этих точек выдачи.

Кстати, подобное новшество ввели в Казахстане, но там 12%.

В любом случае этот законопроект коснется всех, в том числе конечного потребителя.

Если я заказывала товары из Wildberries, образно, за 120 рублей, то теперь придется за эту же продукцию заплатить 140 рублей.

Может, белорусам проще открыть юрлицо в России и продавать товары там?

Пока в обратную сторону этот законопроект не действует. Россия не вводила подобные требования, чтобы белорусские маркетплейсы стали на учет в РФ и платили еще один налог.

Продавать белорусские товары в России пока еще выгодно, а вот россиянам продавать в Беларусь — уже нет. Но посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Также пока не касается данный вопрос поставщиков из Беларуси, которые через Wildberries продают в нашей стране свою продукцию.



Вера Солянкова. Фото из личного архива эксперта.

После 1 января 2022 года : как поступать, если…

…ИП переходит на общую систему налогообложения. Какие надо предоставлять отчеты?

При переходе на общую систему налогообложения обязательно нужно завести книгу учета доходов и расходов (КУДиР), от 1С можно отказаться.

Придется собирать все расходы и подтверждать их документально. Допустим, вы приобрели для вашей деятельности какой-то товар, взяли чек, копию чека. В копии чека должно быть расшифровано, что вы приобрели. Эту сумму нужно внести в КУДиР.

Подача декларации остается обязательной.

Бухгалтера можно не нанимать, если вы уверены, что сами разберетесь в уплате налогов.

Подтверждать расходы в размере 20% от выручки нет необходимости.

…клиенты оказывали по «упрощенке» услуги по утеплению. Попадают ли они под УСН?

Строительство зданий либо специально-строительные работы — это именно работы, поэтому здесь мы применяем УСН. Сравните, например, с ремонтом бытовых товаров: оказывая эту услугу, вы не меняете форму продукта. А услуга уже не имеет права на УСН. Если вы оконную раму установили и собрали — это работа, поэтому можете смело применять «упрощенку».

Вопросов по этому разделению сейчас возникает немало. Например, утепление фасада — это работа, а установка лесов — будет ли это услугой?

Чтобы понять, подпадаете вы под значение работы или услуги, загляните в обновленный справочник ОКЭД.

Вы просто посмотрите по своему коду. В связи с большим количеством вопросов в справочнике сейчас все разделено. Если совсем сомневаетесь, сделайте запрос в МНС.



Фото: pexels.com

…переходишь на ООО: оставаться ли на ставке в 6%?

Для организаций УСН остается в 2022 году и в 2023 году. Комиссионной торговле и оказанию услуг, связанных с возмещением расходов, также можно применять УСН.

Со всех денежных средств, которые вы получаете на расчетный счет, нужно будет заплатить «упрощенку» 6% либо перейти на общее налогообложение. Исключение составляют займы, ошибочно перечисленные средства или неисполненные обязательства.

С 2023 года организации уплачивают УСН по кассовому методу.

Что это значит? Если вам поступили авансы, предоплаты, задатки, то с них вы также платите налог.

…хочешь открыть одновременно ИП и в Беларуси, и в России?

Если вы гражданин и резидент Республики Беларусь, то по доходам, полученным из-за рубежа, обязаны здесь заплатить подоходный налог, а там будете уплачивать «упрощенку».

Вести в Беларуси бизнес дистанционно не получится. Нужно определить, какой страны вы резидент. Если вы нигде не находитесь 183 дня, то признаетесь резидентом по гражданству.

Если вы признаетесь резидентом России, то уплачиваете налоги только в ее бюджет. У отечественных налоговых органов могут возникнуть к вам вопросы. В этом случае нужно будет предоставить справку о подтверждении налогового резиденства.

…оказываешь услуги в сфере здравоохранения. Какое налогообложение в этом случае?

Если у вас услуги в сфере медицины, стоматологии и также вы оказываете парикмахерские или бьюти-услуги, то не сможете применять УСН. Стоит, конечно, проверить по справочнику, попадают ли ваши услуги под эти виды ОКЭД.

Как-то комбинировать эти услуги не получится. Многие надеялись, что оставят или введут систему, когда можно платить и подоходный налог, и УСН в зависимости от того, сколько у вас видов деятельности. Но такого, к сожалению, нет.

Из приятного: если у вас нет как таковых расходов, то вы можете поставить в затраты ставку в 20% и получить в остатке 12,8%, а не 16%.

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