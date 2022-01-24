Иностранец приговорен к крупному штрафу за ложное сообщение о готовящемся взрыве в минском ТЦ

Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске иностранный гражданин приговорен к крупному штрафу за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в торговом центре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Гособвинение в суде поддержала прокуратура Московского района Минска.

Как установлено в ходе судебного следствия, нетрезвый мужчина в один из дней сентября 2021 года на автомобильной стоянке у дома по проспекту Жукова в Минске сообщил специалисту управления контроля и безопасности одного из столичных торговых центров о минировании взрывным устройством припаркованного рядом автомобиля УАЗ.

Дежурные наряды отреагировали соответствующим образом, приступив к проведению специальных мероприятий по поиску взрывоопасных предметов. По результатам обследований автомобильной стоянки взрывные устройства не были обнаружены.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Минска назначил обвиняемому наказание в виде 300 базовых величин штрафа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-