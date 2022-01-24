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В Ганцевичском районе погибла станочница, упав в шахту

24.01.2022 15:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Несчастный случай произошел вечером 21 января. В правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном травмировании 45-летней станочницы одного из предприятий района. По одной из версий, женщина потеряла равновесие и упала в шахту станка высотой около 3 м.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. С привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ганцевичский РОСК проводит проверку. -0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел вечером 21 января. В правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном травмировании 45-летней станочницы одного из...
 
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