Прокуратура Могилевской области возбудила 6 уголовных дел за распространение персональных данных

Источник материала: БелТА

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области возбудила уголовные дела за незаконное распространение персональных данных и публичное оскорбление прокурорских работников. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации регионального ведомства.

Прокуратура Могилевской области возбудила 6 уголовных дел по фактам незаконного сбора и распространения персональных данных прокурорских работников, а также их публичного оскорбления в информации, размещенной в интернете, в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

Согласно материалам дел, неустановленные лица 18 и 19 января на одном из деструктивных Telegram-каналов разместили фотоизображения работников прокуратуры Могилева, под которыми пользователи ресурса оставили выраженные в неприличной форме унизительные комментарии в их адрес.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 и ст.369 УК. Уголовные дела для организации предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по Могилевской области.-0-