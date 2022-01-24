﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура Могилевской области возбудила 6 уголовных дел за распространение персональных данных

24.01.2022 16:09 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области возбудила уголовные дела за незаконное распространение персональных данных и публичное оскорбление прокурорских работников. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации регионального ведомства.

Прокуратура Могилевской области возбудила 6 уголовных дел по фактам незаконного сбора и распространения персональных данных прокурорских работников, а также их публичного оскорбления в информации, размещенной в интернете, в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

Согласно материалам дел, неустановленные лица 18 и 19 января на одном из деструктивных Telegram-каналов разместили фотоизображения работников прокуратуры Могилева, под которыми пользователи ресурса оставили выраженные в неприличной форме унизительные комментарии в их адрес.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 и ст.369 УК. Уголовные дела для организации предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по Могилевской области.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Могилевской области возбудила 6 уголовных дел по фактам незаконного сбора и распространения персональных данных прокурорских работников, а также их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by