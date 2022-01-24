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Дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама исполнилось 30 лет
Источник материала: ОНТ
30 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама. Президенты двух стран обменялись поздравлениями.
Александр Лукашенко отметил, что у стран много общего. Наши народы обороняли право на построение суверенных и независимых государств, сражались за свое место в мире. Белорусско-вьетнамское взаимодействие проверено временем и братской помощью в трудные моменты.
В своем поздравлении Александр Лукашенко с теплотой вспомнил о визитах в Ханой. Подчеркнул, что будет оказывать всяческую поддержку в различных сферах укреплению связей с Вьетнамом.
Поддержал развитие многопланового сотрудничества и вьетнамский президент Нгуен Суан Фук в поздравлении белорусскому лидеру. Подчеркнув, что Ханой считает Минск своим близким другом и надежным партнером.
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30 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама. Президенты двух стран обменялись поздравлениями. Александр Лукашенко отметил, что у стран много общего....
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