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Дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама исполнилось 30 лет

24.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама исполнилось 30 лет

30 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама. Президенты двух стран обменялись поздравлениями. 

Александр Лукашенко отметил, что у стран много общего. Наши народы обороняли право на построение суверенных и независимых государств, сражались за свое место в мире. Белорусско-вьетнамское взаимодействие проверено временем и братской помощью в трудные моменты. 

В своем поздравлении Александр Лукашенко с теплотой вспомнил о визитах в Ханой. Подчеркнул, что будет оказывать всяческую поддержку в различных сферах укреплению связей с Вьетнамом. 

Поддержал развитие многопланового сотрудничества и вьетнамский президент Нгуен Суан Фук в поздравлении белорусскому лидеру. Подчеркнув, что Ханой считает Минск своим близким другом и надежным партнером.  

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Теги: Минск
 
 
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30 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама. Президенты двух стран обменялись поздравлениями.  Александр Лукашенко отметил, что у стран много общего....
 
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