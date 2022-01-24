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Рост цен на импортные овощи и фрукты, которые начали завозить с начала года, будут сдерживать
Источник материала: ОНТ
Особый порядок цен определен на импортные овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 года не ввозились в Беларусь, а также на производимые в стране твердые и полутвердые сыры, сообщается на
В перечень попали белокочанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь, картофель и яблоки. Также МАРТ будет сдерживать стоимость твердых и полутвердых отечественных сыров.
Производителям нельзя будет поднимать цены более чем на 10%, надбавки для импортеров и торговли - не более 30% в зависимости от товара. Регулирование цен направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов.
Фото: архив БЕЛТА
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Особый порядок цен определен на импортные овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 года не ввозились в Беларусь, а также на производимые в стране твердые и полутвердые...
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