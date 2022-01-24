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Кот, который не умеет пить воду из крана, рассмешил Сеть до слез
Источник материала: ОНТ
В Сети набирает популярность видео, на котором кот безуспешно пытается попить воды,
Хозяйка пушистого питомца Сара Уильямс опубликовала забавные кадры, как ее кот «утоляет» жажду. Дело в том, что вода из крана, возле которого сидит питомец, течет мимо его рта. Видео под названием «Это был тяжелый понедельник» набрало более 6,9 млн просмотров. Пользователей Сети неуклюжесть кота развеселила.
Фото: pexels
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В Сети набирает популярность видео, на котором кот безуспешно пытается попить воды, пишет «Ридус». Хозяйка пушистого питомца Сара Уильямс опубликовала забавные...
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