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Кот, который не умеет пить воду из крана, рассмешил Сеть до слез

24.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот, который не умеет пить воду из крана, рассмешил Сеть до слез

В Сети набирает популярность видео, на котором кот безуспешно пытается попить воды, пишет «Ридус». 

Хозяйка пушистого питомца Сара Уильямс опубликовала забавные кадры, как ее кот «утоляет» жажду. Дело в том, что вода из крана, возле которого сидит питомец, течет мимо его рта. Видео под названием «Это был тяжелый понедельник» набрало более 6,9 млн просмотров. Пользователей Сети неуклюжесть кота развеселила. 


Фото: pexels

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В Сети набирает популярность видео, на котором кот безуспешно пытается попить воды, пишет «Ридус».  Хозяйка пушистого питомца Сара Уильямс опубликовала забавные...
 
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