Кот, который не умеет пить воду из крана, рассмешил Сеть до слез

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, на котором кот безуспешно пытается попить воды, пишет «Ридус».

Хозяйка пушистого питомца Сара Уильямс опубликовала забавные кадры, как ее кот «утоляет» жажду. Дело в том, что вода из крана, возле которого сидит питомец, течет мимо его рта. Видео под названием «Это был тяжелый понедельник» набрало более 6,9 млн просмотров. Пользователей Сети неуклюжесть кота развеселила.





Фото: pexels

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