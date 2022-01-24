Как уснуть за 2 минуты? Вот способ, который 100% поможет вам. Попробуйте!

Источник материала: ОНТ

Фитнес-тренер Джастин Августин опубликовал в TikTok видео, на котором рассказал, как уснуть всего за две минуты. В этом может помочь техника, которую разработали в армии для солдат, чтобы они могли быстро засыпать в любом месте, пишет mir24.tv.

По его словам, сначала нужно расслабить тело и освободить голову от лишних мыслей. Затем расслабить лоб, щеки, глаза и челюсти. Далее нужно сосредоточиться на дыхании и избавиться от напряжения в плечах и шее. Плечи тренер советует опустить как можно ниже, руки должны лежать свободно. Необходимо представить, что по телу идет тепло. После этого нужно сделать глубокий вдох и медленный выдох, расслабляя грудь, живот, бедра, колени и ступни.

Завершающий этап – работа с сознанием. Августин предложил два варианта. Согласно первому сценарию, человек лежит в каноэ на спокойном озере. Над ним – голубое небо. Второй вариант – человек лежит в черном бархатном гамаке в полной темноте.

В случае, если человек начинает отвлекаться на мысли о другом, то в течение 10 секунд нужно произносить: «Не думай, не думай, не думай».

Фото: pexels





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