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Как уснуть за 2 минуты? Вот способ, который 100% поможет вам. Попробуйте!

24.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как уснуть за 2 минуты? Вот способ, который 100% поможет вам. Попробуйте!

Фитнес-тренер Джастин Августин опубликовал в TikTok видео, на котором рассказал, как уснуть всего за две минуты. В этом может помочь техника, которую разработали в армии для солдат, чтобы они могли быстро засыпать в любом месте, пишет mir24.tv.

По его словам, сначала нужно расслабить тело и освободить голову от лишних мыслей. Затем расслабить лоб, щеки, глаза и челюсти. Далее нужно сосредоточиться на дыхании и избавиться от напряжения в плечах и шее. Плечи тренер советует опустить как можно ниже, руки должны лежать свободно. Необходимо представить, что по телу идет тепло. После этого нужно сделать глубокий вдох и медленный выдох, расслабляя  грудь, живот, бедра, колени и ступни. 

Завершающий этап – работа с сознанием. Августин предложил два варианта. Согласно первому сценарию, человек лежит в каноэ на спокойном озере. Над ним – голубое небо. Второй вариант – человек лежит в черном бархатном гамаке в полной темноте. 

В случае, если человек начинает отвлекаться на мысли о другом, то в течение 10 секунд нужно произносить: «Не думай, не думай, не думай».

Фото: pexels

 

 


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Фитнес-тренер Джастин Августин опубликовал в TikTok видео, на котором рассказал, как уснуть всего за две минуты. В этом может помочь техника, которую разработали в...
 
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