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Как уснуть за 2 минуты? Вот способ, который 100% поможет вам. Попробуйте!
Источник материала: ОНТ
Фитнес-тренер Джастин Августин опубликовал в TikTok видео, на котором рассказал, как уснуть всего за две минуты. В этом может помочь техника, которую разработали в армии для солдат, чтобы они могли быстро засыпать в любом месте,
По его словам, сначала нужно расслабить тело и освободить голову от лишних мыслей. Затем расслабить лоб, щеки, глаза и челюсти. Далее нужно сосредоточиться на дыхании и избавиться от напряжения в плечах и шее. Плечи тренер советует опустить как можно ниже, руки должны лежать свободно. Необходимо представить, что по телу идет тепло. После этого нужно сделать глубокий вдох и медленный выдох, расслабляя грудь, живот, бедра, колени и ступни.
Завершающий этап – работа с сознанием. Августин предложил два варианта. Согласно первому сценарию, человек лежит в каноэ на спокойном озере. Над ним – голубое небо. Второй вариант – человек лежит в черном бархатном гамаке в полной темноте.
В случае, если человек начинает отвлекаться на мысли о другом, то в течение 10 секунд нужно произносить: «Не думай, не думай, не думай».
Фото: pexels
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Фитнес-тренер Джастин Августин опубликовал в TikTok видео, на котором рассказал, как уснуть всего за две минуты. В этом может помочь техника, которую разработали в...
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