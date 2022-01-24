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Хотят ли украинцы видеть Зеленского президентом на 2-м сроке? Стали известны результаты опроса!
Источник материала: ОНТ
Как свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии, против выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок высказались более 60% украинцев,
30,3% респондентов поддерживают повторное баллотирование Зеленского на выборах в 2024 году, по данным опроса. 47,2% украинцев при этом считают, что нужно провести досрочные президентские выборы, 46,5% – не поддерживают эту идею.
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Как свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии, против выдвижения Владимира Зеленского на второй...
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