Хотят ли украинцы видеть Зеленского президентом на 2-м сроке? Стали известны результаты опроса!

Источник материала: ОНТ

Как свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии, против выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок высказались более 60% украинцев, пишет ТАСС.

30,3% респондентов поддерживают повторное баллотирование Зеленского на выборах в 2024 году, по данным опроса. 47,2% украинцев при этом считают, что нужно провести досрочные президентские выборы, 46,5% – не поддерживают эту идею.

Фото: depositphotos.com

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