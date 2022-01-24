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Супруги обнаружили в своей гостиной яму. Вот что в ней было

24.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Супруги обнаружили в своей гостиной яму. Вот что в ней было

Жители Великобритании Колин и Ванесса Стир купили дом в 1980-х. Еще тогда они обнаружили небольшую выемку в полу их гостиной. Однако не стали ничего предпринимать и закрыли яму, оставив раскопки на потом, пишет издание Travelask.

Только спустя несколько десятилетий, когда мужчина вышел на пенсию, супруги решили посмотреть, что из себя представляет яма. Оказалось, в гостиной у семьи Стир располагался колодец. На его дне даже была видна вода.

Британец выяснил, что яме примерно 150 лет. Колодец раньше находился рядом с постройкой, но позже дом расширили. Так яма оказалась в полу. 

Фото: pexels

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Жители Великобритании Колин и Ванесса Стир купили дом в 1980-х. Еще тогда они обнаружили небольшую выемку в полу их гостиной. Однако не стали ничего предпринимать и...
 
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