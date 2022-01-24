В Лиде педофил надругался над семилетней девочкой

Источник материала: ОНТ

В Лиде семилетняя девочка пострадала от действий педофила. Об этом информирует пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

21 января в милицию поступило сообщение о доставленной в медучреждение для оказания помощи семилетней девочке. По предварительным сведениям, ребенок подвергся физическому и сексуальному насилию. Над малышкой надругался сожитель ее матери.

Установлено, что 25-летний мужчина забрал ребенка из детского сада, привел девочку домой и надругался над ней. В это время мать находилась на работе.

Также выяснилось, что задержанный был активным участником экстремистских интернет-сообществ. Мужчина призывал к насилию в отношении правоохранителей.

Возбуждено несколько уголовных дел.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

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