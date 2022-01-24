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В Лиде педофил надругался над семилетней девочкой
Источник материала: ОНТ
В Лиде семилетняя девочка пострадала от действий педофила. Об этом
21 января в милицию поступило сообщение о доставленной в медучреждение для оказания помощи семилетней девочке. По предварительным сведениям, ребенок подвергся физическому и сексуальному насилию. Над малышкой надругался сожитель ее матери.
Установлено, что 25-летний мужчина забрал ребенка из детского сада, привел девочку домой и надругался над ней. В это время мать находилась на работе.
Также выяснилось, что задержанный был активным участником экстремистских интернет-сообществ. Мужчина призывал к насилию в отношении правоохранителей.
Возбуждено несколько уголовных дел.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
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В Лиде семилетняя девочка пострадала от действий педофила. Об этом информирует пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. 21 января в милицию поступило сообщение...
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