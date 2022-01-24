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Эффективно ли самообразование? Разбираем все плюсы и минусы
Источник материала: ОНТ
Сейчас резко взлетел спрос на различные онлайн-курсы. Можно рисовать, фотографировать, учиться азам дизайна или создавать мультфильмы. В общем, если вы выбрали творчество – это должно сделать вас счастливее! Но все-таки давайте разберёмся, насколько эффективно самообразование в наши дни?
Подробнее – в сюжете «Нашего утра».
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Сейчас резко взлетел спрос на различные онлайн-курсы. Можно рисовать, фотографировать, учиться азам дизайна или создавать мультфильмы. В общем, если вы выбрали...
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