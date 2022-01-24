Эффективно ли самообразование? Разбираем все плюсы и минусы

Источник материала: ОНТ

Сейчас резко взлетел спрос на различные онлайн-курсы. Можно рисовать, фотографировать, учиться азам дизайна или создавать мультфильмы. В общем, если вы выбрали творчество – это должно сделать вас счастливее! Но все-таки давайте разберёмся, насколько эффективно самообразование в наши дни?

Подробнее – в сюжете «Нашего утра».





Подписывайтесь на нас в Telegram