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Торговым центрам Минска дали сутки на уборку снега, иначе их закроют
Источник материала: ОНТ
Торговые центры Минска должны в течение суток убрать лед и снег с парковок и тротуаров. Невыполнение данной задачи грозит закрытием объектов. Об этом
По сведениям источника, столичная мэрия после собственного мониторинга объектов торговли и с учетом жалоб минчан поручила торговым центрам навести порядок на прилегающих территориях. На выполнение задачи отведены сутки. Если безопасность покупателей не будет обеспечена, работу объектов принудительно остановят.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Торговые центры Минска должны в течение суток убрать лед и снег с парковок и тротуаров. Невыполнение данной задачи грозит закрытием объектов. Об этом информирует...
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