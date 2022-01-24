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Торговым центрам Минска дали сутки на уборку снега, иначе их закроют

24.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торговым центрам Минска дали сутки на уборку снега, иначе их закроют

Торговые центры Минска должны в течение суток убрать лед и снег с парковок и тротуаров. Невыполнение данной задачи грозит закрытием объектов. Об этом информирует портал «Минск-Новости».

По сведениям источника, столичная мэрия после собственного мониторинга объектов торговли и с учетом жалоб минчан поручила торговым центрам навести порядок на прилегающих территориях. На выполнение задачи отведены сутки. Если безопасность покупателей не будет обеспечена, работу объектов принудительно остановят.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Теги: Минск
 
 
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Торговые центры Минска должны в течение суток убрать лед и снег с парковок и тротуаров. Невыполнение данной задачи грозит закрытием объектов. Об этом информирует...
 
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