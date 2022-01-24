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Кто может получить семейный капитал в Беларуси и как его использовать?

24.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто может получить семейный капитал в Беларуси и как его использовать?

В нашей стране с начала года на 9,5% вырос размер семейного капитала. Сейчас он составляет 25 995 рублей.

Семейный капитал полагается родителям после того, как у них появился третий ребенок. Теперь при его назначении в составе семьи учитываются и усыновленные дети. 

Программа «Семейный капитал» действует в нашей стране уже семь лет. За это время более 108 тысяч многодетных семей открыли депозиты в банке. 

А с 2020 года есть возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи, для обучения в государственных вузах и ссузах и оплаты медицинских услуг.

Кроме того, с этого года семейный капитал можно направить на покупку изделий медицинского назначения на проведение операции в области ортопедии.

Также его использование допускается для покупки товаров, которые необходимы для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.


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В нашей стране с начала года на 9,5% вырос размер семейного капитала. Сейчас он составляет 25 995 рублей. Семейный капитал полагается родителям после того, как у них...
 
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