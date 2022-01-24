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«Юность» выиграла «Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею

24.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Юность» выиграла «Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею прошли очередные матчи. На лед вышли команды из верхней части турнирной таблицы.

Действующий чемпион – «Юность» встречалась с «Витебском». Минчане одержали уверенную победу со счетом 4:2. «Гомель» на домашней площадке лишь в серии буллитов смог одолеть «Неман» – 1:0 (победный гол в активе Евгения Григоренко). Матч между «Металлургом» и «Шахтером» также закончился серией буллитов. Со счетом 2:1 сильнее были хоккеисты жлобинского клуба.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В чемпионате Беларуси по хоккею прошли очередные матчи. На лед вышли команды из верхней части турнирной таблицы. Действующий чемпион – «Юность» встречалась с...
 
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