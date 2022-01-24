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Вынесен приговор уголовному авторитету Паштету и его подельникам

24.01.2022 16:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор уголовному авторитету Паштету и его подельникам. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Ранее правоохранители сообщали о задержании вора в законе Павла Алексеевича по прозвищу Паштет и его сторонников. В конце августа четверо подельников Паштета в Борисове избили 40-летнего мужчину. Жестокое нападение было совершено у входа в гипермаркет на глазах посетителей и работников торгового объекта. Пострадавший является приверженцем криминального клана вора в законе по прозвищу Кушнер. Выходка оказалась следствием давнего противостояния главарей по переделу сфер влияния и укреплению положения в криминальной среде.

19 января обвиняемых осудили.

Судом Ленинского района Минска за хулиганство, совершенное группой лиц, инициатор разборок приговорен к трем годам заключения в колонии строгого режима. Остальные участники преступной группы - к двум годам лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее правоохранители сообщали о задержании вора в законе Павла Алексеевича по прозвищу Паштет и его сторонников. В конце августа четверо подельников Паштета в...
 
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