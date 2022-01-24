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В Лиде при пожаре пострадал младенец
Источник материала: БелТА
24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде при пожаре пострадал двухмесячный ребенок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Устанавливаются все обстоятельства пожара в доме по улице Лупова в Лиде. По предварительной информации, мать ребенка зажгла поминальную свечку и оставила ее без присмотра.
Услышав запах дыма, она вернулась в комнату, схватила малыша и побежала к соседям. Оттуда поступил звонок спасателям и медикам. Подразделения МЧС ликвидировали возгорание.
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Устанавливаются все обстоятельства пожара в доме по улице Лупова в Лиде. По предварительной информации, мать ребенка зажгла поминальную свечку и оставила ее без...
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