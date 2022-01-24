В Лиде при пожаре пострадал младенец

Источник материала: БелТА

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде при пожаре пострадал двухмесячный ребенок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Устанавливаются все обстоятельства пожара в доме по улице Лупова в Лиде. По предварительной информации, мать ребенка зажгла поминальную свечку и оставила ее без присмотра.

Услышав запах дыма, она вернулась в комнату, схватила малыша и побежала к соседям. Оттуда поступил звонок спасателям и медикам. Подразделения МЧС ликвидировали возгорание.

Младенца с ожогами 8% тела госпитализировали.-0-