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Двух братьев из Брестского района задержали с крупной партией психотропов

24.01.2022 17:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оперативники из управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома во взаимодействии с сотрудниками таможни задержали под Дзержинском двух участников организованной преступной группы. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Задержанные жители Брестского района 21 и 30 лет оказались двоюродными братьями. Установлено, что около полугода они работали на виртуальный наркомаркет. Дилеры фасовали крупные партии товара в снимаемом ими в Бресте гараже и затем сбывали наркотики путем закладок на территории республики.

В тайниках у подозреваемых обнаружено более 10 кг альфа-PVP и мефедрона, которые были разложены в свертки весом от одного до двух килограммов. Предварительно, общая стоимость изъятого товара на теневом рынке составляет около Br900 тыс.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Правоохранители устанавливают других участников преступной группы.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Задержанные жители Брестского района 21 и 30 лет оказались двоюродными братьями. Установлено, что около полугода они работали на виртуальный наркомаркет.
 
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