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В Минске выявлен факт служебной халатности при производстве кровельных работ

24.01.2022 17:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД в ходе проверочных мероприятий установили факт служебной халатности 33-летней минчанки, которая должным образом не исполнила свои обязанности, тем самым причинила ущерб государству на сумму свыше Br43 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что женщина в феврале 2019 года, находясь на своем рабочем месте в должности заведующей сектором технического надзора, не выполнила свои служебные обязанности по проверке произведенных подрядчиком работ, подписала акты выполненных работ по текущему ремонту кровельных покрытий жилых домов, которые в действительности были выполнены ненадлежащим образом", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее минчанка к уголовной ответственности не привлекалась.

Возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Известно, что ранее минчанка к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности
 
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