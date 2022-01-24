Размер детских пособий изменится с 1 февраля. Вот сколько составят выплаты!

Источник материала: ОНТ

С 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет.

В январе 2022 года детские пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составило 495,74 руб. – на первого ребенка, 566,56 руб. – на второго и последующих детей, 637,38 руб. – на ребенка-инвалида.

1 февраля будет производится перерасчет – размер пособий увеличится. На первого ребенка оно составит 539,56 руб., на второго и последующих – 616,64 руб., на ребенка-инвалида – 693,72 руб.

Напомним, с 1 января 2022 года выросла и минимальная зарплата. Теперь она составляет 457 руб. Повысилась также базовая ставка для оплаты труда бюджетников до 207 руб. Следовательно, зарплаты работников бюджетной сферы увеличатся. Их в стране более 800 тыс.

Фото: архив БЕЛТА





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