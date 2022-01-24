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Размер детских пособий изменится с 1 февраля. Вот сколько составят выплаты!
Источник материала: ОНТ
С 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
В январе 2022 года детские пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составило 495,74 руб. – на первого ребенка, 566,56 руб. – на второго и последующих детей, 637,38 руб. – на ребенка-инвалида.
1 февраля будет производится перерасчет – размер пособий увеличится. На первого ребенка оно составит 539,56 руб., на второго и последующих – 616,64 руб., на ребенка-инвалида – 693,72 руб.
Напомним, с 1 января 2022 года
Фото: архив БЕЛТА
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С 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет. В январе 2022 года детские пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составило 495,74 руб. – на...
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