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«Нью-Джерси» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ

24.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. 

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича на домашней площадке потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» –  2:3. Дважды в первом периоде хоккеисты «Нью-Джерси» вели в счёте, однако удержать преимущество не смогли. Шарангович отыграл 14 минут, но результативных баллов в этой встрече не набрал. Следующую игру «Нью-Джерси» проведёт 25 января против «Далласа».

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В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата.  «Нью-Джерси» Егора Шаранговича на домашней площадке потерпел поражение от...
 
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