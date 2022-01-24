«Нью-Джерси» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича на домашней площадке потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» – 2:3. Дважды в первом периоде хоккеисты «Нью-Джерси» вели в счёте, однако удержать преимущество не смогли. Шарангович отыграл 14 минут, но результативных баллов в этой встрече не набрал. Следующую игру «Нью-Джерси» проведёт 25 января против «Далласа».

Подписывайтесь на нас в Telegram