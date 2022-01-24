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Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open

24.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open

Арина Соболенко не пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/8 финала белоруска уступила 105-й ракетке мира эстонке Кайе Канепи. Борьба была напряженной. Первый – со счётом 7:5 выиграла белоруска, второй проиграла – 2:6. Третья партия стала решающей, в ней победу праздновала эстонка – 6:7 на тай-брейке. 

ФОТО: twitter.com/AustralianOpen

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Арина Соболенко не пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче 1/8 финала белоруска уступила 105-й ракетке мира эстонке Кайе Канепи....
 
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