Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко не пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/8 финала белоруска уступила 105-й ракетке мира эстонке Кайе Канепи. Борьба была напряженной. Первый – со счётом 7:5 выиграла белоруска, второй проиграла – 2:6. Третья партия стала решающей, в ней победу праздновала эстонка – 6:7 на тай-брейке.

ФОТО: twitter.com/AustralianOpen

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