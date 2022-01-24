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Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко не пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче 1/8 финала белоруска уступила 105-й ракетке мира эстонке Кайе Канепи. Борьба была напряженной. Первый – со счётом 7:5 выиграла белоруска, второй проиграла – 2:6. Третья партия стала решающей, в ней победу праздновала эстонка – 6:7 на тай-брейке.
ФОТО: twitter.com/AustralianOpen
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Арина Соболенко не пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче 1/8 финала белоруска уступила 105-й ракетке мира эстонке Кайе Канепи....
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