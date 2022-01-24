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Мужчина начал стрелять в Гейдельбергском университете
Источник материала: ОНТ
В результате стрельбы в Гейдельбергском университете в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии нескольких человек ранило, злоумышленник мертв,
В лекционном зале университета из огнестрельного оружия преступник ранил нескольких человек. Полиция работает на месте происшествия. Территория возле университета оцеплена.
UPD: стрельбу в Гейдельберге устроил студент, он покончил с собой.
Фото: Pixabay.com
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В результате стрельбы в Гейдельбергском университете в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии нескольких человек ранило, злоумышленник мертв,...
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