﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина начал стрелять в Гейдельбергском университете

24.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина начал стрелять в Гейдельбергском университете

В результате стрельбы в Гейдельбергском университете в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии нескольких человек ранило, злоумышленник мертв, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA и полицию.

В лекционном зале университета из огнестрельного оружия преступник ранил нескольких человек. Полиция работает на месте происшествия. Территория возле университета оцеплена. 

UPD: стрельбу в Гейдельберге устроил студент, он покончил с собой.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате стрельбы в Гейдельбергском университете в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии нескольких человек ранило, злоумышленник мертв,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске выявлен факт служебной халатности при производстве кровельных работ
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by