Мужчина начал стрелять в Гейдельбергском университете

Источник материала: ОНТ

В результате стрельбы в Гейдельбергском университете в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии нескольких человек ранило, злоумышленник мертв, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA и полицию.

В лекционном зале университета из огнестрельного оружия преступник ранил нескольких человек. Полиция работает на месте происшествия. Территория возле университета оцеплена.

UPD: стрельбу в Гейдельберге устроил студент, он покончил с собой.

Фото: Pixabay.com

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