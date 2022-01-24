Германия и Австралия начали эвакуацию семей дипломатов из Украины

Источник материала: ОНТ

Германия и Австралия после заявления США об эвакуации своих дипломатов из Украины оперативно присоединились к Вашингтону и уже начали вывозить семьи диппредставителей из Киева. Своим гражданам они рекомендуют покинуть страну как можно скорее.





В Канберре намекнули, что авиасообщение между государствами может измениться или вовсе прекратиться в короткие сроки. А Берлин сообщил, что родные и близкие немецких дипломатов в Украине могут покинуть страну за счет министерства. Эвакуационное настроение у Лондона. В целом же в Евросоюзе пока не видят причин для таких поспешных решений. Брюссель собирается выяснить у госсекретаря США, почему их дипломаты в спешке покидают Украину, запустив тем самым цепную реакцию. Сразу же после этого заявления о готовности последовать примеру Штатов сообщила Латвия. И ко всему прочему призвала НАТО увеличить свое присутствие на восточном направлении.

В МИД России предположили, что Запад готовит информационную или даже военную провокацию, а ведь Вашингтон не перестает подливать масла в огонь. Там все активнее обсуждают размещение своих войск в странах Балтии и Восточной Европы. Рассматривается переброска не только сухопутных подразделений, но также авиации и флота. Речь может идти о тысячах, а возможно, о десятках тысяч солдат и военной техники. Решение будет принято в течение недели.

Пентагон уже в открытую предлагает Байдену варианты переброски. Именно переброска сил в Восточную Европу, а также информационная истерика США создают напряженность в регионе. По мнению политологов, это специально делается перед референдумом. Вполне вероятно, что коллективный Запад предпримет очередные провокации для дестабилизации ситуации в нашей стране и в регионе.

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