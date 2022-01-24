ГПК: что происходит в литовских лагерях для беженцев? Насилие и жестокость!

Источник материала: ОНТ

Видео из литовского лагеря беженцев опубликовал в своем Telegram-канале Госпогранкомитет.

Литва после стабилизации ситуации на границе всячески пытается доказать «правильность и законность» методов обращения с беженцами, которые применялись в период миграционного кризиса. Официальные лица, помимо оправдания собственных действий, заявляют о реализации успешной политики по добровольному возвращению мигрантов из лагерей в страны исхода.



Широко распространяется в соцсетях видео реально происходящего процесса принудительного возвращения беженцев. На кадрах видно, как несколько пограничников для встречи с консулом тащат силой иностранку. Представители службы охраны госграницы Литвы назвали такую практику «бытовой ситуацией», а применение насилия – «мягкой силой».



В ГПК напоминают, что в литовских лагерях для мигрантов акции протеста проходили неоднократно. Люди требовали еду, воду, теплую одежду и возможность общаться с родственниками. После применения такой «мягкой силы» беженцам зачастую требовалась медпомощь.

Фото: скриншот из видео ГПК

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