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ГПК: что происходит в литовских лагерях для беженцев? Насилие и жестокость!

24.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео из литовского лагеря беженцев опубликовал в своем Telegram-канале Госпогранкомитет.

Литва после стабилизации ситуации на границе всячески пытается доказать «правильность и законность» методов обращения с беженцами, которые применялись в период миграционного кризиса. Официальные лица, помимо оправдания собственных действий, заявляют о реализации успешной политики по добровольному возвращению мигрантов из лагерей в страны исхода.

Широко распространяется в соцсетях видео реально происходящего процесса принудительного возвращения беженцев. На кадрах видно, как несколько пограничников для встречи с консулом тащат силой иностранку. Представители службы охраны госграницы Литвы назвали такую практику «бытовой ситуацией», а применение насилия – «мягкой силой».

 В ГПК напоминают, что в литовских лагерях для мигрантов акции протеста проходили неоднократно. Люди требовали еду, воду, теплую одежду и возможность общаться с родственниками. После применения такой «мягкой силы» беженцам зачастую требовалась медпомощь.

Фото: скриншот из видео ГПК

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Видео из литовского лагеря беженцев опубликовал в своем Telegram-канале Госпогранкомитет. Литва после стабилизации ситуации на границе всячески пытается доказать...
 
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