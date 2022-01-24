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ГПК: что происходит в литовских лагерях для беженцев? Насилие и жестокость!
Источник материала: ОНТ
Видео из литовского лагеря беженцев
Литва после стабилизации ситуации на границе всячески пытается доказать «правильность и законность» методов обращения с беженцами, которые применялись в период миграционного кризиса. Официальные лица, помимо оправдания собственных действий, заявляют о реализации успешной политики по добровольному возвращению мигрантов из лагерей в страны исхода.
Фото: скриншот из видео ГПК
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Видео из литовского лагеря беженцев опубликовал в своем Telegram-канале Госпогранкомитет. Литва после стабилизации ситуации на границе всячески пытается доказать...
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