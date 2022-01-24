Суд разрешил Джулиану Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Источник материала: ОНТ

Новый виток в деле Ассанжа. Основатель WikiLeaks выиграл по своему ходатайству об апелляции – суд Лондона разрешил обжаловать решение о его экстрадиции в США.





Ранее апелляционный суд Англии и Уэльса отменил решение о запрете экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, удовлетворив требования представителей Вашингтона. Тогда же директор организации «Репортеры без границ» по международным кампаниям заявила, что экстрадиция Джулиана Ассанжа – это, возможно, вопрос жизни и смерти, напомнив о серьезных проблемах с ментальным здоровьем журналиста. В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в Штатах грозит 175 лет лишения свободы.

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