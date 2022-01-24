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Как в Сибири: юг России засыпало снегом

24.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как в Сибири: юг России засыпало снегом

Из-за непогоды на юге России в соцсетях всё больше видео, как люди пытаются выбраться из снежного капкана.   

Засыпало так, что застревают поезда. Местами снега по пояс. Электрички приходится откапывать, эвакуировать людей, двери покрыты льдом. Снегопад в Краснодарском крае самый большой за всю историю метеонаблюдений в регионе, он не прекращается уже третьи сутки. Высота сугробов – в среднем полметра. Отменяются рейсы, останавливается движение на трассах. Улицы убирают не только коммунальщики, но и сами жители.  

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Из-за непогоды на юге России в соцсетях всё больше видео, как люди пытаются выбраться из снежного капкана.    Засыпало так, что застревают поезда. Местами снега по...
 
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