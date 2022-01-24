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Кот сам открывает холодильник и залазит туда, чтобы достать вкусняшек друзьям-собакам. Только посмотрите на это – удивительно! (ВИДЕО)

24.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот сам открывает холодильник и залазит туда, чтобы достать вкусняшек друзьям-собакам. Только посмотрите на это – удивительно! (ВИДЕО)

Веселое видео опубликовала пользовательница TikTok dyj4nbusbpzy.

В ролике хозяйка увидела, как ее кот Яша сам открыл дверцу холодильника и залез туда. В это время все его друзья-собаки стояли рядом в ожидании, что пушистый вынесет им вкусняшку.

Видео с возмутительным поведением кота менее чем за сутки собрало около 800 тыс. просмотров. Комментаторов рассмешил нахальный пушистик.

«Идет раздача продукции», «Это уже вы у них живете», «Он мастер-класс им показывает, как самому взять еду из холодильника», «Кот, не тех друзей ты выбрал. Сдали!», – писали пользователи соцсети.

Фото: depositphotos.com

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Веселое видео опубликовала пользовательница TikTok dyj4nbusbpzy. В ролике хозяйка увидела, как ее кот Яша сам открыл дверцу холодильника и залез туда. В это время все его...
 
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