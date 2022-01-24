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Кот сам открывает холодильник и залазит туда, чтобы достать вкусняшек друзьям-собакам. Только посмотрите на это – удивительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Веселое видео опубликовала пользовательница TikTok dyj4nbusbpzy.
В ролике хозяйка увидела, как ее кот Яша сам открыл дверцу холодильника и залез туда. В это время все его друзья-собаки стояли рядом в ожидании, что пушистый вынесет им вкусняшку.
Видео с возмутительным поведением кота менее чем за сутки собрало около 800 тыс. просмотров. Комментаторов рассмешил нахальный пушистик.
«Идет раздача продукции», «Это уже вы у них живете», «Он мастер-класс им показывает, как самому взять еду из холодильника», «Кот, не тех друзей ты выбрал. Сдали!», – писали пользователи соцсети.
Фото:
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Кот сам открывает холодильник и залазит туда, чтобы достать вкусняшек друзьям-собакам. Только посмотрите на это – удивительно! (ВИДЕО)
Веселое видео опубликовала пользовательница TikTok dyj4nbusbpzy. В ролике хозяйка увидела, как ее кот Яша сам открыл дверцу холодильника и залез туда. В это время все его...
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