|
ЦИК: сформирована Гомельская областная комиссия по референдуму
Источник материала: ОНТ
Порядка 2000 кандидатов для работы в комиссиях на референдуме, почти треть – собственная инициатива граждан.
В стране завершилось выдвижение представителей в территориальные комиссии на референдуме по Конституции. Это один из первых этапов подготовки к предстоящему политическому событию. Возможностью смогли воспользоваться граждане путём сбора подписей, трудовые коллективы и общественные организации.
Утверждён календарь электоральной компании. Не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. Референдум по изменениям в Конституцию намечен на 27 февраля. И главный вопрос, который будет в бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Свое решение нужно будет отразить в одном из выделенных квадратов. Итог голосования станет неотъемлемой частью основного закона страны. Бюллетеней напечатают 7,215 миллиона, из них порядка 4% - про запас, в случае если бланки будут испорчены. В установленные сроки документы доставят в участки для голосования. Организация и контроль за проведением важного политического события Беларуси на Центризбиркоме.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядка 2000 кандидатов для работы в комиссиях на референдуме, почти треть – собственная инициатива граждан. В стране завершилось выдвижение представителей в...
|
Архив (Разное)