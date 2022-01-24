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ЦИК: сформирована Гомельская областная комиссия по референдуму

24.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Порядка 2000 кандидатов для работы в комиссиях на референдуме, почти треть – собственная инициатива граждан. 

В стране завершилось выдвижение представителей в территориальные комиссии на референдуме по Конституции. Это один из первых этапов подготовки к предстоящему политическому событию. Возможностью смогли воспользоваться граждане путём сбора  подписей, трудовые коллективы и общественные организации.  

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов: «На сегодняшний день выдвинуто в состав комиссий 1932 претендента. Из них путём подачи заявлений от граждан – 34,32%, от трудовых коллективов – 6,78%, от общественных объединений – 58,9%. Это предварительная информация. Получили информацию, что сегодня была сформирована Гомельская областная комиссия по референдуму. Всего мы должны сформировать 153 территориальные комиссии, из них 6 областных и минская городская. Всего 7 таких больших территориальных комиссий. Остальные – районные». 

Утверждён календарь электоральной компании. Не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. Референдум по изменениям в Конституцию намечен на 27 февраля. И главный вопрос, который будет в  бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Свое решение нужно будет отразить в одном из выделенных квадратов. Итог голосования станет неотъемлемой частью основного закона страны. Бюллетеней напечатают 7,215 миллиона, из них порядка 4% - про запас, в случае если бланки будут испорчены.  В установленные сроки документы  доставят в участки для голосования. Организация и контроль за проведением важного политического события Беларуси на Центризбиркоме. 

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Порядка 2000 кандидатов для работы в комиссиях на референдуме, почти треть – собственная инициатива граждан.  В стране завершилось выдвижение представителей в...
 
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