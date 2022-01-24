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Внеочередная сессия парламента созывается 27 января – Лукашенко подписал указ
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал указ №15 «О созыве внеочередных сессий», сообщили в
Созыв 27 января 2022 года в Минске седьмой внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва предусматривает документ.
Фото: архив БЕЛТА
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Александр Лукашенко подписал указ №15 «О созыве внеочередных сессий», сообщили в пресс-службе Президента. Созыв 27 января 2022 года в Минске седьмой внеочередной...
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