По западу – небольшой плюс, по востоку – мороз. Прогноз погоды на 25 января

Источник материала: ОНТ

В текущем сезоне Северная Атлантика отличается необычайной циклонической активностью. Она приносит неустойчивую, со скачками атмосферного давления и контрастной по температуре погоду. Именно такая ожидается и в ближайшие дни. Теплее будет в западных областях, а по восточной половине – морозно.

25 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, которые смещаются с территории Польши. Из-за чего продолжит поступать неустойчивый влажный воздух с северо-запада Европы. Облаков на небе будет много, а при высокой влажности пройдут осадки различной интенсивности.

Ночью по северо-западной половине, а утром и днем на большей части страны снег, мокрый снег, по западу с дождем. Большая вероятность гололеда и тумана. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

По стране будет большая разница температур. Так, в 8 утра ожидается от -1°C по западу до -14°C мороза по востоку и юго-востоку. И с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее. В середине дня по западу ожидается и вовсе небольшой плюс, а в восточных и юго-восточных районах – до -8°C. К вечеру на столбиках термометров от +1°C тепла по Гродненской области до -8°C по Гомельской.

Влияние атмосферных фронтов скажется еще и в среду ночью. В большинстве районов пройдет кратковременный снег. Температура воздуха -2…-9°C, при прояснениях по северо-востоку до -13°C. А днем погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Снег ожидается лишь по юго-западу страны. Температура от 0°C до -6°C. В четверг очередной атлантический циклон принесет вновь ненастную погоду с осадками и порывистым ветром.

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