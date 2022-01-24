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Умка снял шапку! Стала известна дата, когда новый мерч поступит в продажу

24.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умка снял шапку! Стала известна дата, когда новый мерч поступит в продажу

Новые модели мерча с цитатами Лукашенко поступят в продажу в эту субботу, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».


Отмечается, что 29 января новые модели мерча поступят в продажу.


Ранее мы писали, что «Пул Первого» опубликовал фотографию Президента Беларуси за работой в кабинете. На снимке Александр Лукашенко в байке белого цвета с надписью «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай».

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

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Новые модели мерча с цитатами Лукашенко поступят в продажу в эту субботу, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого». Отмечается, что 29 января новые модели мерча...
 
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