Умка снял шапку! Стала известна дата, когда новый мерч поступит в продажу

Источник материала: ОНТ

Новые модели мерча с цитатами Лукашенко поступят в продажу в эту субботу, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».





Отмечается, что 29 января новые модели мерча поступят в продажу.





Ранее мы писали , что «Пул Первого» опубликовал фотографию Президента Беларуси за работой в кабинете. На снимке Александр Лукашенко в байке белого цвета с надписью «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай».

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

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