Жертв Холокоста вспоминают в Мирском замке: 80 лет назад здесь было гетто

Источник материала: ОНТ

Взгляд на события, которые кардинально изменили белорусский Мир. И не только. В знаменитом замке сегодня стартовала «Неделя памяти» жертв Холокоста. Ежедневно для посетителей музея – бесплатная экскурсия по самой эмоционально тяжёлой части экспозиции. В этот символический год отмечается скорбная дата – 80-летие ликвидации гетто в Мирском замке.

В неё стреляли. И не раз. Северо-восточная башня лишь в нашем веке восстала из руин. Теперь внутри – память Мира. До войны – еврейского местечка, больше 3000. Всего жили в Мире – около 6000. С цифр начинается экскурсия в тёмное прошлое.

Татьяна Силко, экскурсовод музея «Замковый комплекс «Мир»: «Эти люди ушли из жизни, не оставив практически ничего после себя. Только памятные знаки, которые стоят на их могилах, напоминают о трагедии. Об этом говорить очень тяжело. У людей всегда глаза на мокром месте».

В одной витрине – нехитрый скарб жертв Холокоста. Сохранили вещи соседи. Ведь это нужно не павшим. Первое гетто в Мире нацисты создали осенью 1941-го. Уже в ноябре расстреляли больше 2000 человек. Ещё более 800 – стали узниками четырёх стен.

В каждом средневековом замке есть свои леденящие душу места. Стык Северного дворцового корпуса и башни – здесь 80 лет назад было гетто. Здесь в 1960-х снимали фильм-катастрофу «Восточный коридор». 10 лет назад была открыта первая экспозиция о событиях, изменивших этот Мир.

Благодаря роману Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» сегодня у многих на слуху фамилия Руфайзен. Его ещё называют «Мирским Шиндлером». Во время оккупации служил писарем в полиции, спас почти 300 евреев, едва выжил после разоблачения.

Александр Лойко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»: «Планируем ввести видеоматериалы на нашу выставку, которые нам любезно предоставил фонд Спилберга. Непосредственно, что касается периода гетто в Мирском замке. Там два интервью чудом уцелевших узников».

Родители сами давали детям яд, чтобы те не достались «зверям». Экскурсоводы «Недели памяти» ежедневно в 15 часов расскажут об обречённых судьбой. Правду, от которой мурашки по коже и слёзы. Это надо знать, чтобы ценить мир за окном.

Подписывайтесь на нас в Telegram