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Андрей Костицын подписал контракт с норвежским «Манглерудом»

24.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Костицын подписал контракт с норвежским «Манглерудом»

Один из самых успешных белорусских хоккеистов Андрей Костицын нашел себе новый клуб.

36-летний игрок подписал контракт с норвежским «Манглерудом». Последней командой, за которую выступал Костицын-старший был чешский «Пардубице», в составе которого он набрал 15 очков в 20 матчах. Напомним, что Андрей Костицын долгое время выступал в Национальной хоккейной лиге и КХЛ.

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Один из самых успешных белорусских хоккеистов Андрей Костицын нашел себе новый клуб. 36-летний игрок подписал контракт с норвежским «Манглерудом». Последней...
 
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