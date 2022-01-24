Андрей Костицын подписал контракт с норвежским «Манглерудом»

Источник материала: ОНТ

Один из самых успешных белорусских хоккеистов Андрей Костицын нашел себе новый клуб.

36-летний игрок подписал контракт с норвежским «Манглерудом». Последней командой, за которую выступал Костицын-старший был чешский «Пардубице», в составе которого он набрал 15 очков в 20 матчах. Напомним, что Андрей Костицын долгое время выступал в Национальной хоккейной лиге и КХЛ.

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