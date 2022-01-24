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14-летняя школьница организовала убийство своей семьи в Омской области

24.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

14-летняя школьница организовала убийство своей семьи в Омской области

14-летняя школьница, которая организовала убийство своей семьи в Омской области, арестована, пишет РИА «Новости».

Мотив преступления – запрет родителей на общение с 17-летним подростком, рассказала восьмиклассница следствию. Все организовала сама вместе со своим молодым человеком , потому что родители были против их встреч. Из-за этого в семье часто ссорились. Девочка уговорила парня убить мать и отчима. По данным следствия, парень попросил у знакомого штык-нож для забоя скота и около двух часов ночи забрался с заднего двора в дом через заранее открытую дверь. Затем убил ножом спящих взрослых и 10-летнюю девочку, за которой старшая сестра не хотела ухаживать.

Подросток быстро во всем сознался, показал место, где выкинул орудие преступления и спрятал окровавленную одежду.

В деревне Юрьевка Омской области, где произошло тройное убийство, семью считали благополучной и зажиточной. У родителей задержанной были коровы, бараны, свиньи, в основном жили на деньги от продажи мяса.

Подросткам в ближайшие дни предъявят обвинения и изберут меру пресечения. У школьницы остался еще 6-летний брат. Где он теперь будет жить, определит опека. По закону, если подростков признают виновными в тройном убийстве, им грозит не более 10 лет лишения свободы.

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14-летняя школьница, которая организовала убийство своей семьи в Омской области, арестована, пишет РИА «Новости». Мотив преступления – запрет родителей на общение...
 
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