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Назван самый частый симптом омикрон-штамма COVID-19. В чем его опасность?

24.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван самый частый симптом омикрон-штамма COVID-19. В чем его опасность?

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова прокомментировала радио Sputnik сообщение о том, что самым распространенным симптомом при заражении омикрон-штаммом COVID-19 в Бангладеш оказался насморк.

В местной газете bdnews24 со ссылкой на слова официального представителя Главного управления здравоохранения страны профессора Назмула Ислама написали, что среди всех заразившихся штаммом COVID-19 «омикрон» в Бангладеш у 75% наблюдался насморк. Второй симптом – головная боль, она была у 68% пациентов, а третий – усталость, 64% заболевших ее отмечали.

Нелли Соседова сказала - ситуация опасная, ведь такие симптомы говорят о том, что отличить «омикрон» от простуды очень сложно.

Фото: Pixabay.com

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Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова прокомментировала радио Sputnik сообщение о том, что самым распространенным симптомом при заражении...
 
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