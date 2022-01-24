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Назван самый частый симптом омикрон-штамма COVID-19. В чем его опасность?
Источник материала: ОНТ
Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова прокомментировала
В местной газете
Нелли Соседова сказала - ситуация опасная, ведь такие симптомы говорят о том, что отличить «омикрон» от простуды очень сложно.
Фото: Pixabay.com
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Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова прокомментировала радио Sputnik сообщение о том, что самым распространенным симптомом при заражении...
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