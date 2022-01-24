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«Пропаганда»: Лукашенко о войне; споры по Конституции; «Союзная решимость»; «омикрон»

24.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Пропаганда»: Лукашенко о войне; споры по Конституции; «Союзная решимость»; «омикрон»

Широкий общественный диалог как уже однозначный плюс обновления Конституции, а также разговоры о войне, которой не будет, но к которой всегда нужно быть готовым. Об этом и не только – в программе «Пропаганда». 

Политический обозреватель ОНТ Игорь Тур представит авторский взгляд на главные события минувшей недели. Внимание – проекту Конституции. Впрочем, в сегодняшнем эфире больше будет о самом обсуждении Основного Закона. Широчайший диалог власти и населения – то, чего ранее не хватало. С учётом опыта этой зимы, возможно, нужно такую практику продолжить. Например, проводить местные референдумы. Что же касается военной угрозы, то вектор здесь понятный – наши оппоненты пытаются вынудить Беларусь ошибиться, и для этого нагнетается обстановка вокруг нашей страны. 


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Широкий общественный диалог как уже однозначный плюс обновления Конституции, а также разговоры о войне, которой не будет, но к которой всегда нужно быть готовым. Об...
 
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