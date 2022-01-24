«Пропаганда»: Лукашенко о войне; споры по Конституции; «Союзная решимость»; «омикрон»

Источник материала: ОНТ

Широкий общественный диалог как уже однозначный плюс обновления Конституции, а также разговоры о войне, которой не будет, но к которой всегда нужно быть готовым. Об этом и не только – в программе «Пропаганда».

Политический обозреватель ОНТ Игорь Тур представит авторский взгляд на главные события минувшей недели. Внимание – проекту Конституции. Впрочем, в сегодняшнем эфире больше будет о самом обсуждении Основного Закона. Широчайший диалог власти и населения – то, чего ранее не хватало. С учётом опыта этой зимы, возможно, нужно такую практику продолжить. Например, проводить местные референдумы. Что же касается военной угрозы, то вектор здесь понятный – наши оппоненты пытаются вынудить Беларусь ошибиться, и для этого нагнетается обстановка вокруг нашей страны.





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