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Cобака обиделась на хозяйку из-за поездки к врачу, отвернулась и игнорировала ее. Только посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательное видео опубликовал
В видео собака Фрося обиделась на хозяйку из-за того, что ветеринар поставил ей укол. Ведь к врачу питомицу привела именно хозяйка.
Комментаторов развеселила обиженная Фрося.
Фото: Pixabay.com
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Cобака обиделась на хозяйку из-за поездки к врачу, отвернулась и игнорировала ее. Только посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)
Трогательное видео опубликовал ridus.ru. В видео собака Фрося обиделась на хозяйку из-за того, что ветеринар поставил ей укол. Ведь к врачу питомицу привела именно...
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