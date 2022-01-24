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Cобака обиделась на хозяйку из-за поездки к врачу, отвернулась и игнорировала ее. Только посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)

24.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Cобака обиделась на хозяйку из-за поездки к врачу, отвернулась и игнорировала ее. Только посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)

Трогательное видео опубликовал ridus.ru.

В видео собака Фрося обиделась на хозяйку из-за того, что ветеринар поставил ей укол. Ведь к врачу питомицу привела именно хозяйка.


Комментаторов развеселила обиженная Фрося.

Фото: Pixabay.com

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Трогательное видео опубликовал ridus.ru. В видео собака Фрося обиделась на хозяйку из-за того, что ветеринар поставил ей укол. Ведь к врачу питомицу привела именно...
 
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