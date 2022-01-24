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Татьянин день: что можно и нельзя делать, традиции и приметы

24.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Татьянин день: что можно и нельзя делать, традиции и приметы

Татьянин день традиционно празднуют 25 января. Он связан с православным днем памяти великомученицы Татьяны Римской, которая считается покровительницей студентов. Рассказываем, что можно и нельзя делать в Татьянин день, а также о традициях и приметах.

Традиции

Студенты обычно устраивали в этот день веселые гуляния, а верующие посещали церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святой Татьяне. Верили, что она поможет в учебе.

Женщины постарше пекли каравай в форме солнца. Так они приглашали солнце возвратиться на небо и позвать весну. За праздничным столом каравай ели всей семьей, чтобы каждый получил свой кусочек «солнца».

Народные приметы для каравая: 

  • ровный пирог – к спокойной жизни;
  • холмик на каравае – скоро жизнь наладится;
  • если подгорел, давали съесть кусочек незамужней девушке – верили, что тогда все трудности она переносила легко;
  • трещина на хлебе – к ссорам.

Раньше считалось, что девушка, родившаяся в Татьянин день, станет хорошей хозяйкой.

Что нужно делать в Татьянин день?

Студентам – сходить в церковь, поставить свечу перед иконой святой мученицы Татьяны, попросить помощи в учебе.

Православным верующим – посетить службу в храме, поздравить с именинами знакомых Татьян.

Приготовить вкусный праздничный обед.

Помочь нуждающимся.

Загадать желание – раньше верили, что оно сбудется. На Татьянин день люди шли на самый высокий холм, и, глядя на солнце, загадывали желания.

Что нельзя делать?

  • ругаться, сквернословить;
  • заниматься генеральной уборкой, тяжелым физическим трудом. Разрешалось только выбивать ковры;
  • отказывать просящему о помощи.

Приметы

Если в Татьянин день солнечно, то весна придет рано, и птицы скоро вернутся из теплых краев. 

Снегопад в этот день означал дождливое лето и плохой урожай.

Фото: Pixabay.com                                                                                        

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Татьянин день традиционно празднуют 25 января. Он связан с православным днем памяти великомученицы Татьяны Римской, которая считается покровительницей студентов....
 
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