Татьянин день: что можно и нельзя делать, традиции и приметы

Источник материала: ОНТ

Татьянин день традиционно празднуют 25 января. Он связан с православным днем памяти великомученицы Татьяны Римской, которая считается покровительницей студентов. Рассказываем, что можно и нельзя делать в Татьянин день, а также о традициях и приметах.

Традиции

Студенты обычно устраивали в этот день веселые гуляния, а верующие посещали церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святой Татьяне. Верили, что она поможет в учебе.

Женщины постарше пекли каравай в форме солнца. Так они приглашали солнце возвратиться на небо и позвать весну. За праздничным столом каравай ели всей семьей, чтобы каждый получил свой кусочек «солнца».

Народные приметы для каравая:

ровный пирог – к спокойной жизни;

холмик на каравае – скоро жизнь наладится;

если подгорел, давали съесть кусочек незамужней девушке – верили, что тогда все трудности она переносила легко;

трещина на хлебе – к ссорам.

Раньше считалось, что девушка, родившаяся в Татьянин день, станет хорошей хозяйкой.

Что нужно делать в Татьянин день?

Студентам – сходить в церковь, поставить свечу перед иконой святой мученицы Татьяны, попросить помощи в учебе.

Православным верующим – посетить службу в храме, поздравить с именинами знакомых Татьян.

Приготовить вкусный праздничный обед.

Помочь нуждающимся.

Загадать желание – раньше верили, что оно сбудется. На Татьянин день люди шли на самый высокий холм, и, глядя на солнце, загадывали желания.

Что нельзя делать?

ругаться, сквернословить;

заниматься генеральной уборкой, тяжелым физическим трудом. Разрешалось только выбивать ковры;

отказывать просящему о помощи.

Приметы

Если в Татьянин день солнечно, то весна придет рано, и птицы скоро вернутся из теплых краев.

Снегопад в этот день означал дождливое лето и плохой урожай.

Фото: Pixabay.com

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