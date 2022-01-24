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Татьянин день: что можно и нельзя делать, традиции и приметы
Источник материала: ОНТ
Татьянин день традиционно празднуют 25 января. Он связан с православным днем памяти великомученицы Татьяны Римской, которая считается покровительницей студентов. Рассказываем, что можно и нельзя делать в Татьянин день, а также о традициях и приметах.
Традиции
Студенты обычно устраивали в этот день веселые гуляния, а верующие посещали церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святой Татьяне. Верили, что она поможет в учебе.
Женщины постарше пекли каравай в форме солнца. Так они приглашали солнце возвратиться на небо и позвать весну. За праздничным столом каравай ели всей семьей, чтобы каждый получил свой кусочек «солнца».
Народные приметы для каравая:
Раньше считалось, что девушка, родившаяся в Татьянин день, станет хорошей хозяйкой.
Что нужно делать в Татьянин день?
Студентам – сходить в церковь, поставить свечу перед иконой святой мученицы Татьяны, попросить помощи в учебе.
Православным верующим – посетить службу в храме, поздравить с именинами знакомых Татьян.
Приготовить вкусный праздничный обед.
Помочь нуждающимся.
Загадать желание – раньше верили, что оно сбудется. На Татьянин день люди шли на самый высокий холм, и, глядя на солнце, загадывали желания.
Что нельзя делать?
Приметы
Если в Татьянин день солнечно, то весна придет рано, и птицы скоро вернутся из теплых краев.
Снегопад в этот день означал дождливое лето и плохой урожай.
Фото: Pixabay.com
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Татьянин день традиционно празднуют 25 января. Он связан с православным днем памяти великомученицы Татьяны Римской, которая считается покровительницей студентов....
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