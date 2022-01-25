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Необычные бутерброды на завтрак – такие аппетитные и яркие, что их съедят на раз-два! Понравятся всем – убедитесь сами!
Источник материала: ОНТ
Фудблогер
Как делать бутерброды: возьмите любимый хлеб на закваске. Положите на ломтик около 40 г слабосоленого лосося, нарезанного кусочками. Выложите кусочки примерно четверти авокадо. Сверху на бутерброд положите целое яйцо пашот. Украсьте ломтиком сыра бри, зеленью, кунжутом или черным молотым перцем.
Главное фото: Pixabay.com
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Необычные бутерброды на завтрак – такие аппетитные и яркие, что их съедят на раз-два! Понравятся всем – убедитесь сами!
Фудблогер Антонина Тимошенко поделилась рецептом идеальных бутербродов для завтрака. Сочетание таких ингредиентов точно пойдет всем на пользу и прибавит сил!...
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