﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Необычные бутерброды на завтрак – такие аппетитные и яркие, что их съедят на раз-два! Понравятся всем – убедитесь сами!

25.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Необычные бутерброды на завтрак – такие аппетитные и яркие, что их съедят на раз-два! Понравятся всем – убедитесь сами!

Фудблогер Антонина Тимошенко поделилась рецептом идеальных бутербродов для завтрака. Сочетание таких ингредиентов точно пойдет всем на пользу и прибавит сил!

Как делать бутерброды: возьмите любимый хлеб на закваске. Положите на ломтик около 40 г слабосоленого лосося, нарезанного кусочками. Выложите кусочки примерно четверти авокадо. Сверху на бутерброд положите целое яйцо пашот. Украсьте ломтиком сыра бри, зеленью, кунжутом или черным молотым перцем.


Фото: tonya.food.timeГлавное фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фудблогер Антонина Тимошенко поделилась рецептом идеальных бутербродов для завтрака. Сочетание таких ингредиентов точно пойдет всем на пользу и прибавит сил!...
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьянин день: что можно и нельзя делать, традиции и приметы
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by