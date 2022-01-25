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Марзалюк: Референдум – это прямой диалог власти с народом
Источник материала: ОНТ
Обсуждение обновленного проекта Конституции продолжается. Сегодня диалоговая площадка – в Национальном историческом музее. Сотрудники активно включились в политическую дискуссию, поделились своим мнением о возможных изменениях. Особый акцент – на сохранение исторической памяти и правды о героическом подвиге белорусского народа в Великой Отечественной.
Белорусы сами пишут Основной закон. Поступило около 9 тысяч предложений. Своё окончательное решение народ примет 27 февраля – на референдуме.
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Обсуждение обновленного проекта Конституции продолжается. Сегодня диалоговая площадка – в Национальном историческом музее. Сотрудники активно включились в...
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