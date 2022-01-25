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Марзалюк: Референдум – это прямой диалог власти с народом

25.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марзалюк: Референдум – это прямой диалог власти с народом

Обсуждение обновленного проекта Конституции продолжается. Сегодня диалоговая площадка – в Национальном историческом музее. Сотрудники активно включились в политическую дискуссию, поделились своим мнением о возможных изменениях. Особый акцент – на сохранение исторической памяти и правды о героическом подвиге белорусского народа в Великой Отечественной. 


Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси: «Много осталось незамеченным, и я думаю, что как раз эти изменения, которые предлагаются в Конституцию, они именно нацелены на то, чтобы мы вернули вот эту действительность. Потому что еще есть ветераны, с которыми можно обсуждать эту тему, есть исторические документы, которые стоит изучить. Это очень важно». 

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Я с удивлением заметил на всех площадках, что люди знают текст. Причем это не просто подготовленные заготовки вопросов. Я много где был – и люди читают, люди дискутируют. Это очень важный момент. Всегда любой референдум – это прямой диалог власти с народом».  

Белорусы сами пишут Основной закон. Поступило около 9 тысяч предложений. Своё окончательное решение народ примет 27 февраля – на референдуме. 

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Обсуждение обновленного проекта Конституции продолжается. Сегодня диалоговая площадка – в Национальном историческом музее. Сотрудники активно включились в...
 
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