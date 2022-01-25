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Беженки с новорожденными после месяца проживания в кризисной комнате вернулись в центр для мигрантов
Источник материала: ОНТ
Более 700 иностранцев по-прежнему находятся на границе с Польшей, которая не пускает людей через свою территорию в Германию. За эти месяцы в некоторых семьях случилось пополнение. Малыши окрепли, и мамы попросились вернуться в кризисный центр. Наталья Питкевич вновь побывала в гостях у беженцев и увидела, как они живут.
Уже несколько дней Банас и новорождённая малышка Милина осваиваются в этом импровизированном жилище из покрывал. Муж Рэбас рядом улыбается, но с тревогой трогает дочурку за кончик носа – не замерзла ли. В кризисном центре сейчас +17°C. Перед приездом жены и дочери Рэбас специально переехал на другое место – подальше от сквозняков, утеплился дополнительными одеялами. Беженки, которые стали мамами в Беларуси и больше месяца жили с детьми в кризисной комнате Красного Креста, решили вернуться к мужьям в транспортно-логистический центр.
Красный Крест обеспечил семьи с новорождёнными дополнительными теплыми вещами. Несколько раз в день, как и сейчас, волонтеры проверяют состояние малышей и женщин. Сюда же приносят продукты и средства гигиены. Специалисты уговаривали семьи вернуться на родину. Программа добровольного возвращения – это полная организация бесплатного трансфера из Беларуси в Ирак. Но такое решение они даже не рассматривают.
Таких, как Рэбас и его семья, которые не теряют надежды, потому что идти им некуда, в кризисном центре сейчас 743. И пока взрослые живут ожиданием и обсуждают мировые новости, их дети ходят в школу. Этого человека с синей повязкой на рукаве знают хорошо и называют учителем. Вот так, со списком и графиком, волонтёр из числа беженцев, каждый час делает обход и собирает детей на уроки.
Небольшие вагончики и есть школа. Занятия здесь каждый день, кроме выходных. Ежедневно – 10 групп детей. Уроки математики, английского, творчества и психологическая гимнастика. Прошло уже 3 месяца, а дети до сих пор на своих рисунках выводят карандашами солдат у колючей проволоки.
Сейчас в кризисном центре около 300 детей разных возрастов. Белорусы позаботились о том, чтобы они ни в чём не нуждались. Поставляется горячее питание, круглосуточно дежурят медики и МЧС, работает баня. За 2 месяца раздали несколько сотен тонн гуманитарной помощи. На складах сформирован запас почти в 5 тонн. Для того, чтобы помощь была адресной, волонтёры Красного Креста организовали пункт регистрации по её выдаче.
Жизнь в лагере беженцев отлажена до мелочей. И внешне люди кажутся спокойнее. Но это только на первый взгляд. Едва завидев представителя прессы, они с тревогой обступают плотным кольцом и задают свой главный вопрос: когда наконец Евросоюз повернется к людям лицом?
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Беженки с новорожденными после месяца проживания в кризисной комнате вернулись в центр для мигрантов
Более 700 иностранцев по-прежнему находятся на границе с Польшей, которая не пускает людей через свою территорию в Германию. За эти месяцы в некоторых семьях...
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