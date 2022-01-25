Беженки с новорожденными после месяца проживания в кризисной комнате вернулись в центр для мигрантов

Источник материала: ОНТ

Более 700 иностранцев по-прежнему находятся на границе с Польшей, которая не пускает людей через свою территорию в Германию. За эти месяцы в некоторых семьях случилось пополнение. Малыши окрепли, и мамы попросились вернуться в кризисный центр. Наталья Питкевич вновь побывала в гостях у беженцев и увидела, как они живут.





Уже несколько дней Банас и новорождённая малышка Милина осваиваются в этом импровизированном жилище из покрывал. Муж Рэбас рядом улыбается, но с тревогой трогает дочурку за кончик носа – не замерзла ли. В кризисном центре сейчас +17°C. Перед приездом жены и дочери Рэбас специально переехал на другое место – подальше от сквозняков, утеплился дополнительными одеялами. Беженки, которые стали мамами в Беларуси и больше месяца жили с детьми в кризисной комнате Красного Креста, решили вернуться к мужьям в транспортно-логистический центр.

Банас, беженка: «Это, конечно, не те условия, где может находиться новорождённый ребенок. Но мы хотим, чтобы наша семья была вместе. Благодаря белорусским людям здесь у нас есть все необходимое для жизни – еда и одежда. Спасибо вам за это».

Красный Крест обеспечил семьи с новорождёнными дополнительными теплыми вещами. Несколько раз в день, как и сейчас, волонтеры проверяют состояние малышей и женщин. Сюда же приносят продукты и средства гигиены. Специалисты уговаривали семьи вернуться на родину. Программа добровольного возвращения – это полная организация бесплатного трансфера из Беларуси в Ирак. Но такое решение они даже не рассматривают.

Наталия Толкачева, председатель Гродненской областной организации Красного Креста: «Организована была медицинская помощь, а также консультации специалистов, которые разъясняли им возможности либо дальнейшего пребывания на территории Республики Беларусь (это ходатайство о статусе допзащиты), либо добровольного возвращения на родину. Такие варианты тоже обсуждались, но, к сожалению, не смогли они принять за это время решение. Возможно, это связано с тем, что они были разлучены со своими мужьями. Сейчас по их настоянию семейные связи восстановлены».

Рэбас, беженец: «Я счастлив, что наконец-то увидел своего ребенка и свою жену. Но все мы очень расстроены, что до сих пор наш вопрос никак не решается. Нам предлагали вернуться в Ирак. Но к кому мне туда возвращаться? У моей семьи нет денег, нет дома, нет работы. У нас может быть только одна дорога – в сторону границы. Поэтому мы остаемся здесь и продолжаем надеяться. А всем вам – большое спасибо, что не оставили нас. Спасибо врачам, что помогли родиться моему ребенку, спасибо спасателям и солдатам, спасибо прессе, спасибо всем вашим людям».

Таких, как Рэбас и его семья, которые не теряют надежды, потому что идти им некуда, в кризисном центре сейчас 743. И пока взрослые живут ожиданием и обсуждают мировые новости, их дети ходят в школу. Этого человека с синей повязкой на рукаве знают хорошо и называют учителем. Вот так, со списком и графиком, волонтёр из числа беженцев, каждый час делает обход и собирает детей на уроки.

Камиль, учитель-волонтер: «Я сам учитель, когда представители ЮНИСЕФ и ваши учителя попросили помочь – я сразу согласился. Наши дети должны учиться. Я больше помогаю в организации этой работы. Собираю и формирую группы детей по возрасту, отвожу в классы и перевожу. Наши дети не все знают английский, поэтому я помогаю переводить уроки на наш язык».

Небольшие вагончики и есть школа. Занятия здесь каждый день, кроме выходных. Ежедневно – 10 групп детей. Уроки математики, английского, творчества и психологическая гимнастика. Прошло уже 3 месяца, а дети до сих пор на своих рисунках выводят карандашами солдат у колючей проволоки.

Анжела Кривонос, педагог-психолог: «В само занятие мы включаем различные развивающие упражнения, упражнения для укрепления эмоционального состояния. Мы стараемся, чтобы на занятии каждый ребенок почувствовал ситуацию успеха, чтобы он достиг результата, продвинулся».

Сейчас в кризисном центре около 300 детей разных возрастов. Белорусы позаботились о том, чтобы они ни в чём не нуждались. Поставляется горячее питание, круглосуточно дежурят медики и МЧС, работает баня. За 2 месяца раздали несколько сотен тонн гуманитарной помощи. На складах сформирован запас почти в 5 тонн. Для того, чтобы помощь была адресной, волонтёры Красного Креста организовали пункт регистрации по её выдаче.

Игорь Трусов, сотрудник Гродненской областной организации Красного Креста: «Еду мы будем выдавать, как выдавали, а все остальные предметы первой необходимости будем выдавать через систему нашей регистрации, адресно, чтобы никого не пропустить, никого не обидеть».

Жизнь в лагере беженцев отлажена до мелочей. И внешне люди кажутся спокойнее. Но это только на первый взгляд. Едва завидев представителя прессы, они с тревогой обступают плотным кольцом и задают свой главный вопрос: когда наконец Евросоюз повернется к людям лицом?

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