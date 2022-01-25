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Кот попрощался с хозяйкой, когда она уходила на работу. Посмотрите, он помахал ей лапой! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовала пользовательница TikTok tifidufi.
В ролике кот Филя махает хозяйке на прощание лапой – так он провожает ее на работу.
Пользователей соцсети удивил и развеселил умный пушистик.
«Какая лапочка! И прощаться умеет!», «Умный мальчик какой!», «Как же мало мамочкам надо для полного счастья!», «Просто умничка!», – писали комментаторы.
Фото:
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Интересное видео опубликовала пользовательница TikTok tifidufi. В ролике кот Филя махает хозяйке на прощание лапой – так он провожает ее на работу. Пользователей соцсети...
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