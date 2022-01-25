Кот попрощался с хозяйкой, когда она уходила на работу. Посмотрите, он помахал ей лапой! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересное видео опубликовала пользовательница TikTok tifidufi.

В ролике кот Филя махает хозяйке на прощание лапой – так он провожает ее на работу.

Пользователей соцсети удивил и развеселил умный пушистик.

«Какая лапочка! И прощаться умеет!», «Умный мальчик какой!», «Как же мало мамочкам надо для полного счастья!», «Просто умничка!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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