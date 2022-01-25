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НАТО и США рассматривают возможности по увеличению присутствия на восточном направлении

25.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НАТО и США рассматривают возможности по увеличению присутствия на восточном направлении

Под предлогом бегства дипломатов из Украины – а это информационная провокация с антироссийской риторикой – НАТО наращивает военное присутствие в Восточной Европе. Искусственно раздутой истерией якобы высокой вероятности военного конфликта в Украине Североатлантический альянс уже воспользовался.

Дания направила фрегат и группу истребителей к берегам Литвы. Испания направляет военные корабли к болгарскому побережью, а самолеты – в столицу этой страны. А дипломатический исход из Украины довольно похож на сговор. Как только в США заявили об эвакуации своих дипломатов и их семей из Украины, к ним тут же присоединились Германия и Австралия. Вернуться домой призвали гражданских. В Канберре намекнули, что авиасообщение между государствами может измениться или вовсе прекратиться в короткие сроки. Чемоданное настроение и у Лондона.


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Под предлогом бегства дипломатов из Украины – а это информационная провокация с антироссийской риторикой – НАТО наращивает военное присутствие в Восточной...
 
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