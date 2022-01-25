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НАТО и США рассматривают возможности по увеличению присутствия на восточном направлении
Источник материала: ОНТ
Под предлогом бегства дипломатов из Украины – а это информационная провокация с антироссийской риторикой – НАТО наращивает военное присутствие в Восточной Европе. Искусственно раздутой истерией якобы высокой вероятности военного конфликта в Украине Североатлантический альянс уже воспользовался.
Дания направила фрегат и группу истребителей к берегам Литвы. Испания направляет военные корабли к болгарскому побережью, а самолеты – в столицу этой страны. А дипломатический исход из Украины довольно похож на сговор. Как только в США заявили об эвакуации своих дипломатов и их семей из Украины, к ним тут же
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Под предлогом бегства дипломатов из Украины – а это информационная провокация с антироссийской риторикой – НАТО наращивает военное присутствие в Восточной...
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